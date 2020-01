Ako politici z SMK sabotujú R7

Ako minister som už videl všeličo. Predražené tendre, ktoré som zrušil, nezodpovedných dodávateľov, ktorých bolo treba zo stavby vyhodiť, problémy ktoré bolo treba riešiť.

Videl som ale aj projekty, ktoré sme rozbehli a dnes po obnovených tratiach jazdia vlaky a na celom území sa stavajú cesty.

Prvý krát ale vidím, že polici z SMK sú ochotní kvôli politike blokovať cestu, ktorá pomôže hlavne ľudom z južného Slovenska. Teda predovšetkým ich rodinám, kamarátom ale aj susedom alebo ľudom, ktorých iba stretávajú pri nákupoch v obchode v regióne, kde aj oni sami žijú. Skrátka kvôli politike a percentám sú ochotní zhoršovať život ľudom zo svojej komunity.

Najprv fakty. Rýchlostná cesta R7 je prakticky hotová. Rovnako, ako pri každej stavbe ju treba prejsť a skontrolovať. Opraviť chyby, ktoré sa nájdu na každej stavbe, vybaviť papiere a vodiči by po nej už v marci mohli jazdiť. Mohol by som tlačiť, aby to bolo pred voľbami, ale to nie je môj štýl. Ja chcem, aby všetko bolo v poriadku a neťahám na cesty politiku.

Bol som však šokovaný keď som sa dozvedel, že trnavská župa, v ktorej sú mohutne zastúpení politici z SMK odmieta preberať objekty R7. A chystajú sa kolaudačné rozhodnutia hotovej cesty naťahovať o celé mesiace. Skutočným problémom nie sú zašpinené vpusty do kanalizácie, ktoré sa už dávno vyčistili ako sa snažia tvrdiť do médií. Ich zámerom je evidentne zatiahnuť na cesty politiku a využiť štandardný proces kolaudácie cesty na predvolebný boj.

Sám som bol športovec. A nemám problém ísť do férového súboja. Ale to, čo vidíme pri obštrukciách trnavskej župy na R7 nemá nič spoločné s realitou a ani s férovou politickou súťažou. Za seba aj za MOST-HÍD odmietam takéto praktiky a môžem verejnosti sľúbiť, že naša strana sa nikdy nezníži ku krokom, ktoré by kvôli politike negatívne dopadli na ľudí.

Arpád Érsek, volebný líder MOST HÍD